世衛報告指病毒很可能經中間宿主由蝙蝠傳人

美聯社取得世衛有關到武漢追查疫情源頭的報告,報告認為新型冠狀病毒最大可能經中間宿主,由蝙蝠傳染給人類;從實驗室洩漏的機會極微。

世衛專家組到武漢實地考察,追查病毒源頭,報告多次延期公布後,預料本周內公開。美聯社從一名世衛成員國駐日內瓦的外交官,取得接近完成的報告文本。

報告列出4種可能的病毒源頭。新型冠狀病毒有可能以至非常可能由蝙蝠,經另一種動物宿主傳染給人類。病毒由蝙蝠直接傳人亦有可能。至於經冷凍食物傳播是有可能發生,但機會不大。而病毒從實驗室洩漏是極不可能。

報告指出在蝙蝠身上發現與新型冠狀病毒最為相近的病毒,不過這些蝙蝠病毒估計需時數十年,才能演化成新型冠狀病毒,這方面報告未能解答。

報告未有斷定華南海鮮批發市場是疫情爆發源頭,但相信可能有當時未被發現的輕微個案,與市場及早期的病例有關。至於冷凍食物,報告指可能是病毒遠距離傳播的驅動因素,但懷疑是否足以引致疫情爆發。大多數專家同意,經冷凍食品傳播的風險較人傳人更低。

