華人地方官員脫衣展露從軍傷疤抗議亞裔遭歧視

【有線新聞】

美國多個城市繼續有示威,抗議針對亞裔的暴力。中國駐美大使館指美國一些城市針對亞裔的歧視和暴力事件有上升趨勢,提醒當地中國公民加強安全防範和警惕。

過千個示威者聚集三藩市灣區展示標語,要求停止針對亞裔。有示威者說希望社區能夠更安全和諧,洛杉磯亦有數百人上街。

亞特蘭大月中發生按摩店槍擊案,死者包括6個亞裔人,觸發美國反歧視亞裔浪潮,多個地方有示威。

俄亥俄州就有一名華人地方官員不滿飽受歧視目光,開會時脫衣展示為美軍服役留下的傷疤,以示自己亦是愛國的美國人。

俄亥俄州西徹斯特鎮鎮委會理事黃良華說:「這是我的證明,這是在美軍服役時受的傷,這樣夠愛國了嗎?我不會再在到處走時感到羞愧,過去我感到受壓抑,飽受奇異目光,膽敢質疑我對這國家的忠誠,認為我不夠像美國人。我上次讀到美國憲法時理解到,我們人民,我們都是一樣的,我們都是平等的。」

