維州渡假熱點發生多宗槍擊案 兩死8傷

維珍尼亞州一個渡假熱點Virginia Beach,周五晚發生多宗槍擊案,一共造成十人中槍受傷,其中兩人死亡,有一名死者是被警員擊斃。

警方最初在晚上11時半左右接報,指在Virginia Beach海旁附近發生槍擊案,經初步調查懷疑是多人發生衝突,之後升級至互相交火,造成多人中槍受傷,無人死亡。

但是在警員到場後,在個街口外聽到槍聲,於是前往該地,發現有一名女途人中槍,當場死亡,警方相信這宗是個別事件,認為該名死者跟最初發現的多人衝突案無關。

另外一名警員在附近開槍擊斃一名持槍的男子。

此外,三宗槍擊案期間,有一名警員據悉被車撞到受輕傷,治療後已出院,至於中槍的8名傷者要送院留醫,傷勢由嚴重至危殆都有。

警方拘捕了3名疑犯,他們只有18至22歲,被控襲擊告魯莽開槍等多項重罪,至於該名開槍的警員暫時被停職。

警局局長形容當晚非常混亂,目前仍然在調查三宗槍案有無關連,不過已經增加警力,在海旁渡假區附近巡邏。

