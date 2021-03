中國制裁美加三人員及一實體 美加批評毫無根據

【有線新聞】

中國外交部就涉疆問題制裁美國和加拿大三個人和一個實體。美國譴責中方打壓為民主發聲的人,加拿大總理杜魯多批評制裁不可接受。

新一波被制裁的美國人,包括美國國際宗教自由委員會主席蓋爾曼欽,蓋爾是西弗吉尼亞州民主黨參議員曼欽的太太。委員會副主席共和黨的伯金斯亦受制裁。

美國國務卿布林肯譴責中方制裁毫無根據,顯然是為了報復美方制裁,又指北京試圖恐嚇和壓制為人權和基本自由發聲的人,只會加劇國際社會審查新疆涉及種族滅絕和侵犯人權的行為。

制裁名單還有加拿大聯邦眾議員莊文浩和眾議院外委會國際人權小組委員會。來自香港移民家庭的莊文浩說視制裁等同榮譽勳章,認為像他這種在民主國家自由生活、受法治保障的人,一定要替被噤聲的人發聲,會繼續為北京違反國際法在香港及新疆所做的事發聲。

加拿大總理杜魯多批評中方的制裁不可接受,是攻擊言論自由等民主核心價值。

中國外交部指制裁是針對一周前美國及加拿大基於謊言和虛假信息,對新疆有關人員和實體實施單邊制裁,禁止被制裁的美、加官員入境中國包括香港和澳門,同時禁止中國公民及機構與他們交易或往來;敦促有關方面認清形勢、糾正錯誤,停止在涉疆問題上搞政治操弄,停止以任何方式干涉中國內政。

