美國貿易代表戴琦指,不會撤銷對華關稅,但不排除同北京展開貿易談判。

戴琦接受《華爾街日報》訪問,承認關稅損害美國商界和消費者利益,但指出實施關稅是為了糾正不平衡和不公的貿易情況,突然撤銷關稅亦會損害經濟,除非事前與各持份者妥善溝通,讓他們可以調整行動。

根據首階段貿易協議,中美代表每半年應會面磋商一次,戴琦說當時機合適會同中方接觸,而她上任首星期,已同14國的貿易官員對話,但未有致電副總理劉鶴。

