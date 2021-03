緬甸國內爆武裝衝突數千難民湧入泰國

【有線新聞】

緬甸軍政府血腥鎮壓示威,同時與國內多個少數族裔武裝組織,爆發新一輪衝突,數千人逃難到泰國,但緬甸社運組織指,大批難民被泰國趕回緬甸。

緬甸東南部邊境克倫族村落的婦孺,用藤籃背著家當逃進森林,逃避緬甸軍方的攻擊。軍方自上周六起,多次向當地發動空襲。據報造成多名村民以及克倫族游擊隊員傷亡,亦有兒童重傷。

有人道組織表示,約3000人越過邊境的薩爾溫江逃到泰國避難,估計還有過萬人流離失所。面對大量難民湧入,泰國總理巴育表示會基於人道立場,考慮收容他們,但未打算開設難民中心。但緬甸社運組織指,逾2000人被泰國當局驅趕回克倫邦。

爭取克倫族自治的克倫民族聯盟轄下武裝組織,據報過去的周六攻擊緬甸軍方的前哨站,俘虜並擊斃多名軍人,引發軍政府反擊。北部的克欽獨立軍周日攻擊一所警署,同樣觸發軍方空襲反擊。這兩支少數族裔武裝組織同樣支持反政變運動,曾經要求軍方停止武力鎮壓平民示威者。

各地反政變示威不斷,地方武裝組織與中央政府衝突開始重現。反政變示威組織發公開信,呼籲少數族裔武裝組織對抗軍方不公平打壓,保護人民。

