「居家抗疫一周年」專題：疫情下腦退化症照護及研究受嚴重衝擊

新型肺炎疫情下,對腦退化症的照護甚至研究都受到嚴重的衝擊,在華人社區對患者及家屬的服務卻沒有因此中斷,本集的居家抗疫一周年專題,為大家報導腦退化症的故事。

從3月16日加州發布居家令,包括阿茲海默症協會等社會服利機構,都採取居家辦公,但是對阿茲海默症,即是腦退化症,或失智症患者和家人的服務並沒有因此而停止,及時轉到線上服務。

曹知行醫生說:「以前的話你要實際到某一個地方去參加一個講座,或者參加一個互助小組,對很多人來講,時間上跟交通上都會有一些問題,現在只要上線就可以的話,所以透過這樣的方式,事實上服務到的社區裡面的人更多。」

根據2021年腦退化症的事實和數據,到2021年,估計有620萬65歲以上的美國人患有腦退化症,其中3分之2是女性。

報告還指出,超過3分之1的非洲裔,5分之1的拉美裔,和將近兩成的亞裔認為,歧視是腦退化症和失智症治療的障礙。

曹知行醫生說:「亞裔基本上態度上,先決就覺得說,他可能不容易得到這方面的照顧,第二個他在得到照顧的時候,他會感覺醫生、醫護人員對他的態度,他感覺到有歧視,這個歧視,當然有很大一部分原因是可能跟語言有關係。」

腦退化症或失智症,其醫療保健和長期護理總費用,政府醫療經費的67%,曹知行說,過去十年美國腦退化症的聯邦補助研究經費卻不到5億。

曹知行醫生說:「相對的美國健康總署在癌症方面的預算,一年超過60多億,10倍多,所以造成的結果就是,20、30年來,美國聯邦政府對癌症方面的努力,你可以看到非常多的癌症存活期都變長了,那很多癌症都有新的治療方法,所以我們覺得說,美國政府及全國之力的這麼一個努力是非常重要。」

阿茲海默症協會的宗旨是促進研究,以最終消除腦退化症,向所有受到該病影響的人群提供更多的照護與支持,宣導腦部健康,以降低罹患失智症的風險。

曹知行醫生說:「大概有20, 25%左右所謂失智的現象,事實上是可以逆轉的,因為他是有其他原因造成的,所以你做了判斷以後,醫生說你這個可能不是一般的阿茲海默症病患或者失智症,而是其他的原因引起的,可能腦部裡面有什麼樣的病變、感染或者或者內分泌失調,你假如得到醫生這樣的診斷,你就去做相應的處理,這種失智的現象就會得到改善。」

