「居家抗疫一周年」專題：疫情下腦退化症照護及研究受嚴重衝擊

【KTSF 萬若全報導】

新型肺炎疫情下，對腦退化症的照護甚至研究都受到嚴重的衝擊，在華人社區對患者及家屬的服務卻沒有因此中斷，本集的居家抗疫一周年專題，為大家報導腦退化症的故事。

從3月16日加州發布居家令，包括阿茲海默症協會等社會服利機構，都採取居家辦公，但是對阿茲海默症，即是腦退化症，或失智症患者和家人的服務並沒有因此而停止，及時轉到線上服務。

曹知行醫生說：「以前的話你要實際到某一個地方去參加一個講座，或者參加一個互助小組，對很多人來講，時間上跟交通上都會有一些問題，現在只要上線就可以的話，所以透過這樣的方式，事實上服務到的社區裡面的人更多。」

根據2021年腦退化症的事實和數據，到2021年，估計有620萬65歲以上的美國人患有腦退化症，其中3分之2是女性。

報告還指出，超過3分之1的非洲裔，5分之1的拉美裔，和將近兩成的亞裔認為，歧視是腦退化症和失智症治療的障礙。

曹知行醫生說：「亞裔基本上態度上，先決就覺得說，他可能不容易得到這方面的照顧，第二個他在得到照顧的時候，他會感覺醫生、醫護人員對他的態度，他感覺到有歧視，這個歧視，當然有很大一部分原因是可能跟語言有關係。」

腦退化症或失智症，其醫療保健和長期護理總費用，政府醫療經費的67％，曹知行說，過去十年美國腦退化症的聯邦補助研究經費卻不到5億。

曹知行醫生說：「相對的美國健康總署在癌症方面的預算，一年超過60多億，10倍多，所以造成的結果就是，20、30年來，美國聯邦政府對癌症方面的努力，你可以看到非常多的癌症存活期都變長了，那很多癌症都有新的治療方法，所以我們覺得說，美國政府及全國之力的這麼一個努力是非常重要。」

阿茲海默症協會的宗旨是促進研究，以最終消除腦退化症，向所有受到該病影響的人群提供更多的照護與支持，宣導腦部健康，以降低罹患失智症的風險。

曹知行醫生說：「大概有20, 25%左右所謂失智的現象，事實上是可以逆轉的，因為他是有其他原因造成的，所以你做了判斷以後，醫生說你這個可能不是一般的阿茲海默症病患或者失智症，而是其他的原因引起的，可能腦部裡面有什麼樣的病變、感染或者或者內分泌失調，你假如得到醫生這樣的診斷，你就去做相應的處理，這種失智的現象就會得到改善。」

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