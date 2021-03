Contra Costa縣本周將讓16歲或以上人士接種新冠疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣宣布,本星期稍後時間,會開始接受縣內16歲或以上人士預約接種新型肺炎疫苗,該縣現在已經開始為年滿50歲人士接種疫苗,早過州府所定出的時間表。

Contra Costa縣衛生部在官網宣布,由於州府以及聯邦增加疫苗供應量,所以鼓勵所有合資格接種疫苗的人士現在就預約,可致電1—833—VAX—COCO,即是(833) 829-2626,或上網http://coronavirus.cchealth.org

Contra Costa縣目前已經開始為年滿50歲居民,或在縣內工作的人士接種疫苗,該縣宣布本周稍後時間,會開放接種疫苗資格給16歲或以上人士,至於什麼時候公佈,就要視乎現有的預約名額,什麼時候填滿越快越好。

如果想查詢預約接種疫苗的資料,可瀏覽:https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/COVID19-vaccine-information-for-public.aspx#appointment

疫情方面,預料東灣Alameda縣以及北灣Napa縣,周二可望從紅色疫情級別放寬至橙色級別,意味著商業可以進一步重開,包括餐館堂食顧客人數可增加至50%,目前灣區舊金山(三藩市)、San Mateo縣、Marin縣和Santa Clara縣都屬於橙色級別。

