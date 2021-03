【KTSF 江良慧報導】

灣區周一晚開始會吹強勁北至東北風,國家氣象局對部分地區發出強風警示。

氣象局指,強勁的北至東北風周一晚會吹襲灣區,主要受影響地區是北灣山區、東灣Mount Diablo一帶的山上。

舊金山(三藩市)半島沿岸和Santa Cruz山區,強風時速15至25英里。

氣象局發出的強風警示,時間是周一晚8時到早上10時。

氣象局表示,強風可能會令駕駛困難,也會吹散雜物垃圾,以及導致樹木和電線桿倒塌,有機會停電

