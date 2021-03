參院通過延長PPP薪資保障計劃

【KTSF】

國會參議院周四表決通過將特朗普政府推行的聯邦薪資保障計劃(PPP),延續實施多兩個月到5月底,即是申請截止日期推遲到5月底。

拜登總統簽署後就會生效,這項為小商業提供貸款的PPP聯邦救助計劃,由上任政府在去年開始推行,原本到本月底屆滿,申請到PPP救助的小商業,如果將最少六成的紓困金用來支付員工薪金,貸款就不用償還,其餘四成紓困金可以用來支付租金、水電費等營運開支,至今,這項PPP計劃已經審批接近800萬宗貸款,發放總額超過7千億元。

另外,拜登在本月簽署生效的新一輪1.9萬億元疫情紓困法案,當中也包括為這個PPP計劃額外再撥款72.5億元,但當中沒有提及延長PPP計劃。

