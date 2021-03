【KTSF 黃恩光報導】

中半島Portola Valley一隻寵物狗失縱,警方懷疑與一隻在附近出沒的山獅有關。

事發地點是Portola Valley,在Alpine路和280公路附近,San Mateo縣警表示,周四深夜收到報告,有人報警說一隻中型的寵物狗失縱,有可能在戶外被山獅襲擊和帶走,至今仍然失縱。

事發時間是晚上9點左右,警方表示,沒有人看到事發經過,不過在寵物狗失縱的時候,有人看到有山獅出沒,警方到現在仍未找到山獅和失縱的狗。

警方呼籲居民提高警覺,如果看到山獅,應該打911報警,或致電縣警局非緊急電話:(650) 363-4911。

