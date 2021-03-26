Dominion投票系統公司告Fox News誹謗索賠16億

【KTSF 張麗月報導】

就去年大選舞弊的事，Dominion投票系統公司控告Fox News新聞誹謗，要求賠償16億元。

針對去年大選，一些親特朗普人士指控投票機器出現舞弊，Dominion投票系統公司周五入禀達拉華州最高法院，控告Fox霍士新聞誹謗，損毀Dominion的聲譽和業務。

Dominion要求有陪審員的審訊，並且要求賠償最少16億元。

控狀指，Fox在散播錯誤訊息聲稱，Dominion公司曾更改點票數目，以及操縱投票機器，令拜登勝出大選，同時這些錯誤指控經常被特朗普的律師朱利安尼和Sidney Powell在公開論壇上，以及在Fox的節目上重複散播，Dominion已經在兩個月前控告這兩個人誹謗。

今次是Fox面對的第二宗誹謗訴訟，另一間投票機器生產商Smartmatic在上個月也對Fox提告類似的誹謗罪，要求賠償27億元。

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