Dominion投票系統公司告Fox News誹謗索賠16億

【KTSF 張麗月報導】

就去年大選舞弊的事,Dominion投票系統公司控告Fox News新聞誹謗,要求賠償16億元。

針對去年大選,一些親特朗普人士指控投票機器出現舞弊,Dominion投票系統公司周五入禀達拉華州最高法院,控告Fox霍士新聞誹謗,損毀Dominion的聲譽和業務。

Dominion要求有陪審員的審訊,並且要求賠償最少16億元。

控狀指,Fox在散播錯誤訊息聲稱,Dominion公司曾更改點票數目,以及操縱投票機器,令拜登勝出大選,同時這些錯誤指控經常被特朗普的律師朱利安尼和Sidney Powell在公開論壇上,以及在Fox的節目上重複散播,Dominion已經在兩個月前控告這兩個人誹謗。

今次是Fox面對的第二宗誹謗訴訟,另一間投票機器生產商Smartmatic在上個月也對Fox提告類似的誹謗罪,要求賠償27億元。

