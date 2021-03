【KTSF】

舊金山(三藩市)下星期將會出動流動接種車去華埠平園散房公寓,為一千多名長者接種新型肺炎疫苗。

市長布里德表示,將會在4月2日和4月9日兩個星期五,為合資格的平園居民接種疫苗。

市府和一些非牟利社區組織合作,希望透過流動接種車計劃,前往一些比較難接觸的社區,例如多人密集的散房公寓,這些地方通常比較受到疫情影響。

從上個月起,為灣景區、田德隆區、華埠、Mission區等2千至3千名居民接種了疫苗。

舊金山目前為八成年過65歲的長者接種了至少一劑疫苗,市府分配了四成疫苗給亞裔社區,其中全市有32%亞裔已經接種了。

