CDC前總監認為新冠病毒是來自武漢實驗室

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)前總監Robert Redfield醫生相信,新型肺炎來自武漢的實驗室,而美國的疫苗接種就再刷新紀錄。

Redfield醫生接受CNN專訪時表示,他的估計是,病毒早在9月或者10月是開始在武漢傳播,他說他的個人意見認為,最有可能的情況是病原體來自武漢一個實驗室,可能是洩漏病毒,他說其他人不相信也沒有問題,科學最終會弄清楚。

他說實驗室工作人員感染呼吸道病原體很常見,今次也是Redfield醫生首次公開表態,說自己相信疫情較我們所知道發生得更早,和病毒並非來自海鮮市場,而是來自實驗室。

不過他也強調,他只是用病毒學家的身份講出自己的個人意見,而並非暗示有人意圖這樣做。

他又解釋說,自己一生研究病毒,所以不相信病毒是由蝙蝠傳給人類,並且隨即成為最具傳染力的人傳人病毒之一,因為當一個病原體從人畜共通病傳給人類後,需要好一段時間才知道怎樣可以更有效人傳人,所以他認為從生物學來說說不通,反而是研究員在實驗室培育病毒時,都會盡量幫助病毒生長的更好,令研究院可以用來做實驗|。

負責領導世衛專家小組研究新型肺炎病毒源頭的世衛官員表示,預計會在未來幾天內發表他們的調查報告,不過他們之前曾經表示,病毒來自實驗室是極不可能。

世衛一個專家組在2月到武漢調查新冠狀病毒的源頭,在一再押後發布最終調查報告後,預期在本週發布,但北京周五先向媒體透露,專家組對病毒源頭有四個假設,就是蝙蝠將病毒傳染人、蝙蝠透過中間宿主傳染人、病毒經由冷凍食品貨運傳染、病毒來自實驗室。

針對世衛組織在處理疫情大流行的公信力受損,而中國對這個專家小組的成員組成有否決權,當中有小組成員透露,他們無法取得原始數據,美國強調希望小組的專家報告是根據科學而做出。

另一方面,白宮新型肺炎數據總監周五公佈最新報告,說全國接種了338萬劑疫苗,是第四次連續幾天接種超過300萬劑。

根據白宮表示,最新接種疫苗7天平均數已經上升至每天262萬劑,於此同時,越來越多州分宣布擴大疫苗接種組別至16歲以上所有人士,至今只有兩個州尚未公佈16歲及以上人士何時才合資格接種疫苗。

此外Covid-19預防網宣布,Moderna即將對已接種疫苗人士展開一項實驗,以判斷Moderna的新型肺炎疫苗是否能預防感染,是否能限制病毒在鼻腔的數量,是否能減少已接種者傳染其密切接觸者。

這項實驗研究獲得國家衛生研究院的贊助,對象是20間大學的1.2萬個學生,他們一半在登記時先接種疫苗,另一半在4個月後接種,觀察期為5個月。

