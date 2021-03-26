關注人士周五發起全國停止亞裔仇恨行動日

【KTSF 古琳嘉報導】

周五是關注人士發起的全國停止亞裔仇恨行動日（National Day of Action），不少人在社交媒體上響應，另外，包括加州州長紐森在內的26位州長周五發表聯合聲明，譴責近來日益升高的反亞裔仇恨。

這項呼籲停止仇視亞裔的全國行動日，最早是由代表紐約的華裔聯邦眾議員孟昭文、代表南灣的加州州眾議員羅達倫共同發起，呼籲所有支持亞裔社區的人士在各自的社交媒體上，發表關於停止仇恨亞裔的聲明，並使用#StopAsianHate來作為響應活動的標誌，活動受到全國關注這一議題的組織和個人響應。

舊金山東華醫院周五一早就在臉書上發文和照片，表示跟華裔社區共同集會團結在一起，並要求採取行動。

與此同時，包括加州州長紐森在內的26個州的州長，也選在周五發表聯合聲明，譴責近期日益增加的反亞裔仇視，聲明指出：「現在發生在亞裔美國人，身上的事並不美國，我們譴責針對亞太裔的歧視、暴力以及憎恨，我們必須做得更多，來保護、提高以及支持亞裔社區」。

另一方面，亞裔教會組織Asian American Christian Collaborative，本周日在全美12個城市舉行集會，號召信徒出席力挺亞裔生命，活動主題稱為為亞太裔生命全國集會（National Rally for AAPI Lives），舊金山也有教會響應，將在本周日下午兩點於市府前市政廣場舉行，同時還會在臉書上直播。

另外，本台早前報導過，本周六3月27日上午11點，在舊金山華埠以及市府前廣場也有同樣訴求的集會，同一時間，南灣Cupertino 、Saratoga等5個城市共同舉辦的集會，則在Saratoga市府前展開，以上活動全都開放，讓所有人出席。

同日下午兩點到4點，中半島Foster City於Leo Ryan Park舉行「Stop Asian Hate」集會，活動訴求希望能讓大家注意針對亞裔社區的暴力，和亞裔社區團結在一起，民眾須戴口罩並保持社交距離。

到周日，3月28日，東灣阿拉米達縣Dublin市下午3點到4點半也會舉行停止對亞裔的暴力、仇視行為的戶外集會,地點在Dublin市的Emerald Glen Park內的「The Wave」,當地民選官員也會出席。

南灣Milpitas也在本周日3月28舉行相關的遊行和集會，主題是打破沉默，終止針對亞裔的暴力，活動下午1點會舉行團結大遊行，從279 W. Calaveras Blvd的Lee’s三明治店面出發，走到Milpitas市政府，之後會有和平演講和社區資源宣傳活動。

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