專家憂歧視案頻發影響亞裔心理健康

針對亞裔的歧視事件近日不斷發生,有專家擔心這可能會影響這一群體的心理健康。

華盛頓大學醫學院精神病住院醫師James Lee博士是關注到目前的社會氛圍下,亞裔精神健康問題的醫生之一,他表示,為自己的亞裔身份感到驕傲,但也有部分亞裔開始擔憂種族主義的蔓延。

根據民調機構PEW中心去年7月發布的報告指,有58%的亞裔認為疫情發生以來,針對亞裔的種族歧視更加嚴重,26%的人害怕受到威脅或人身攻擊,有專家指,這會對人們的心理健康產生影響。

James Lee博士表示,隨著反亞裔情緒的高漲,那些真正遭受痛苦的患者,可能不會尋求醫生的幫助。

James Lee博士在《新英格蘭醫學叢刊》上發表的一篇文章指出,華盛頓大學醫學院精神病院的患者,要求全美各地的醫生為亞裔營提供一個友善的環境,並了解亞裔患者是否遭到了種族歧視。

James Lee博士表示,很擔心病人因為遭受歧視而感到沮喪或焦慮,又因為擔心被人歧視而拒絕就醫,亞裔的需要因此會被忽視,這是很危險的情況。

James Lee博士呼籲醫生採取措施應對這一狀況,可以在自己的辦公室擺放翻譯好的小冊子,或者安排翻譯人員在場,這些細節上的安排會對患者有幫助,同時針對受種族主義影響的人群而展開對焦慮、抑鬱以及對藥物濫用的篩查,可能有助於發現潛伏的精神疾病症狀。

