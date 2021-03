【有線新聞】

在北京,中國外交部表示,不用新疆棉花是外國企業的損失。

中國外交部發言人華春瑩展示兩張相片,表示︰「這是美國黑奴被強迫在棉花地採摘的照片。這是中國新疆棉花田的情景,百分之四十多都已經進行機械化採摘。」

她又稱︰「有關中國新疆強逼勞動,這個指責本身是不存在的。一些企業居然相信了這種謠言,他自己怎麼做是他自己的判斷。中國的老百姓也有自由發表自己的觀點,表達他們的感受。中國的市場就在這,不需要我們去專門搞甚麼脅迫。有一點是肯定的,中國老百姓不允許一些外國人,一邊吃中國的飯,一邊砸中國的碗。」

中國商務部表示,新疆強迫勞動的說法是子虛烏有,不容任何勢力抹黑玷污新疆棉花,中國政府始終歡迎和支持跨國企業在中國正常的經濟活動,希望有關企業避免商業問題政治化。

