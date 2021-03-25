Facebook禁中國黑客利用假帳戶監視維吾爾人

【有線新聞】

Facebook封鎖一批監視維吾爾人的中國黑客，指黑客手段包括利用假帳戶騙取海外維吾爾人信任，誘騙他們開啟含惡意軟件的連結，入侵其手機和電腦。

這次針對由新疆前往海外的維吾爾記者、社運和異見人士的黑客來自中國，在網絡安全業界有兩個稱號。

Facebook在例行安全檢查發現黑客攻勢，包括在平台建立假帳號，偽裝成記者、學生、社連人士或維吾爾人，騙取目標人士的信任，誘騙他們開啟含惡意軟件的連結，藉此入侵電話或電腦裝置，安裝間諜軟件，獲取目標的所在位置、聯絡名單、鍵盤記錄等。

Facebook指，黑客利用平台分享惡意網站的連結，而非直接分享惡意軟件，建立這些惡意網站時，還會特意用一些看起來與熱門維吾爾和土耳其新聞網站，相似的域名。黑客組織還會建立網頁，模仿第三方應用程式商店，提供祈禱和字典等，維吾爾主題的應用程式，但是包含了惡意軟體。又會攻擊目標人士經常瀏覽的網頁。

在2019和20年間，攻擊對象約500人，主要是居住於土耳其、哈薩克、美國、加拿大等地的維吾爾人。Facebook調查發現，黑客組織使用的Andriod工具，是由兩家中國公司開發，但無點名中國政府，只指黑客活動有充足資源，而且行動持續。Facebook已移除相關虛假帳號，數量少於100個，並通知受影響人士。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。