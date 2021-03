Facebook禁中國黑客利用假帳戶監視維吾爾人

【有線新聞】

Facebook封鎖一批監視維吾爾人的中國黑客,指黑客手段包括利用假帳戶騙取海外維吾爾人信任,誘騙他們開啟含惡意軟件的連結,入侵其手機和電腦。

這次針對由新疆前往海外的維吾爾記者、社運和異見人士的黑客來自中國,在網絡安全業界有兩個稱號。

Facebook在例行安全檢查發現黑客攻勢,包括在平台建立假帳號,偽裝成記者、學生、社連人士或維吾爾人,騙取目標人士的信任,誘騙他們開啟含惡意軟件的連結,藉此入侵電話或電腦裝置,安裝間諜軟件,獲取目標的所在位置、聯絡名單、鍵盤記錄等。

Facebook指,黑客利用平台分享惡意網站的連結,而非直接分享惡意軟件,建立這些惡意網站時,還會特意用一些看起來與熱門維吾爾和土耳其新聞網站,相似的域名。黑客組織還會建立網頁,模仿第三方應用程式商店,提供祈禱和字典等,維吾爾主題的應用程式,但是包含了惡意軟體。又會攻擊目標人士經常瀏覽的網頁。

在2019和20年間,攻擊對象約500人,主要是居住於土耳其、哈薩克、美國、加拿大等地的維吾爾人。Facebook調查發現,黑客組織使用的Andriod工具,是由兩家中國公司開發,但無點名中國政府,只指黑客活動有充足資源,而且行動持續。Facebook已移除相關虛假帳號,數量少於100個,並通知受影響人士。

