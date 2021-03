新疆棉花事件延燒 明星停與外國品牌合作

【有線新聞】

外國品牌拒用新疆棉花引發中國內地抵制浪潮,多位明星代言人也與品牌急速割席。在北京,中國外交部否認脅迫企業表態支持中方在新疆立場,又説不用新疆棉花是外國企業的損失。

新疆棉花風波愈鬧愈大,涉及多個知名品牌,一眾代言藝人紛紛表態,表明不再做代言人。連合作超過10年的香港藝人陳奕迅,也在微博上宣布即日終止與adidas合作。

其他藝人也在微博上轉發「我支持新疆棉花」,表明自己的立場。而在內地各大城巿的H&M門店,大部分仍在營業,但客人明顯減少,在河南鄭州更有人去到店外舉牌抵制。

內地民眾說:「(請問你今天站出來是自己的意志嗎?)對!昨天晚上就來了一次了。」

事實上,這種抵制行為在內地不是第一次出現,最近一次在2017年,南韓批准美國在境內部署薩德導彈系統,內地隨即發起抵制韓貨,曾在內地大熱的樂天超市更首當其衝。

而在中國外交部記者會上,有外國傳媒問官方是否借群眾壓力,迫使企業表態支持,中方在新疆問題上的立場,發言人華春瑩否認有關講法,反駁是中國網民言論自由的表現。

華春瑩說:「現在中國的網民對自己的國家榮譽和尊嚴看得也非常的重,而且我也想告訴你,這絕對不是什麼民族主義,這是樸素的愛國主義,這是美國黑奴被強迫在棉花地採摘的照片,這是中國新疆棉花田的情景百分之四十多都已經進行機械化採摘。有關中國新疆強逼勞動,這個指責本身是不存在的,一些企業居然相信了這種謠言,他自己怎麼做是他自己的判斷。」

中國商務部亦稱,中國消費者已用實際行動回應了個別企業的決定。