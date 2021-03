加州租金援助計劃接受申請 最多支付八成欠租

【KTSF 郭柟報導】

加州租金援助計劃現已接受申請,為受疫情影響的低收入家庭支付最多八成的欠租,華協中心呼籲合資格的業主和租客去申請。

申請方法是登入http://www.housingiskey.com,設立網上帳號,可以點擊中文翻譯,之後點擊租客救濟,開始填寫個人資料,問卷會需要你上載文件,證明身份、收入、地址、欠租等。

華協中心房屋輔導員雷冬燕說:「一些注意事項,這個計劃並非先到先得,但需求非常大,因此應該在資金用盡之前盡快申請,首輪申請會優先為年收入不多於地區中位數50%家庭,意思是越低收入,優先處理次序越快。」

業主和租客如果共同參與計劃,州府會為租客支付在去年4月1號至今年3月31號期間八成的欠租,不過業主必須同意免除餘下的兩成欠租。

如果業主不參與,符合資格的租客都可以自行申請,州府會支付同樣期間的25%欠租,幫助租客在SB91法案下免受逼遷,但租客仍欠業主餘下75%的欠租。

申請者必須符合三個條件,第一是租客必須證明收入受到疫情影響而減少,第二是租客有欠租或欠水電煤費用,第三是租客的年收入不能多於地區中位數的80%,以舊金山(三藩市)為例,四人家庭年收入不能超過139,400元。

如果民眾需要中文援助,可以致電:(415) 984-2749,向華協中心查詢,也可以致電加州租金援助計劃專線:(833) 430-2122。

