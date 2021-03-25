加州租金援助計劃接受申請 最多支付八成欠租

【KTSF 郭柟報導】

加州租金援助計劃現已接受申請，為受疫情影響的低收入家庭支付最多八成的欠租，華協中心呼籲合資格的業主和租客去申請。

申請方法是登入http://www.housingiskey.com，設立網上帳號，可以點擊中文翻譯，之後點擊租客救濟，開始填寫個人資料，問卷會需要你上載文件，證明身份、收入、地址、欠租等。

華協中心房屋輔導員雷冬燕說：「一些注意事項，這個計劃並非先到先得，但需求非常大，因此應該在資金用盡之前盡快申請，首輪申請會優先為年收入不多於地區中位數50%家庭，意思是越低收入，優先處理次序越快。」

業主和租客如果共同參與計劃，州府會為租客支付在去年4月1號至今年3月31號期間八成的欠租，不過業主必須同意免除餘下的兩成欠租。

如果業主不參與，符合資格的租客都可以自行申請，州府會支付同樣期間的25%欠租，幫助租客在SB91法案下免受逼遷，但租客仍欠業主餘下75%的欠租。

申請者必須符合三個條件，第一是租客必須證明收入受到疫情影響而減少，第二是租客有欠租或欠水電煤費用，第三是租客的年收入不能多於地區中位數的80%，以舊金山（三藩市）為例，四人家庭年收入不能超過139,400元。

如果民眾需要中文援助，可以致電：(415) 984-2749，向華協中心查詢，也可以致電加州租金援助計劃專線：(833) 430-2122。

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