CDC指美國新型肺炎病例再回升

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)表示,新型肺炎的個案再次上升。

全國的新型肺炎新症都在上升,最近7天的平均病例比上星期增加3%,CDC總監表示,最新的數據令她很擔心,世衛最新報告也指,全球染疫死亡數字也在上升。

另外,最新數字顯示,過去一年的抗疫工作令美國的醫院一片混亂,根據聯邦衛生及福利部總審計長的報告,醫護人員因為職業過勞而受到創傷及患上創傷後症候群,醫療院舍因此日益流失員工,出現人手短缺,經營也有困難。

專家認為,醫療機構僱員的士氣問題也不容忽視。

好消息是疫苗接種進展順利,CDC表示,目前每星期接種到1600至2000萬人,也有越來越多州份把接種疫苗的資格擴展到16歲及以上人士。

