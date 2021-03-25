CDC指美國新型肺炎病例再回升

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）表示，新型肺炎的個案再次上升。

全國的新型肺炎新症都在上升，最近7天的平均病例比上星期增加3%，CDC總監表示，最新的數據令她很擔心，世衛最新報告也指，全球染疫死亡數字也在上升。

另外，最新數字顯示，過去一年的抗疫工作令美國的醫院一片混亂，根據聯邦衛生及福利部總審計長的報告，醫護人員因為職業過勞而受到創傷及患上創傷後症候群，醫療院舍因此日益流失員工，出現人手短缺，經營也有困難。

專家認為，醫療機構僱員的士氣問題也不容忽視。

好消息是疫苗接種進展順利，CDC表示，目前每星期接種到1600至2000萬人，也有越來越多州份把接種疫苗的資格擴展到16歲及以上人士。

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