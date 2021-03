攻擊亞裔事件頻發 有民眾關注應如何自保

【KTSF 古琳嘉報導】

針對近期攻擊亞裔的事件頻發,有不少民眾開始關注該如何自保。

舊金山一名33歲的亞裔婦女,3月21日在Polk夾Bush街口遭遇搶劫時抵抗,不但被搶匪攻擊,還被嫌犯逃逸的車輛懸掛著拖行,最終跌在馬路上。

儘管經歷這種驚險的罪案,她給嫌犯的訊息反而是要讓他們知道,他們是被愛的,而且人們願意幫助他們。

除了像她選擇愛和原諒,不少人開始關注要如何自保,武術老師Huy Ha練詠春拳已經20年了,最近有鑑於仇視亞裔的暴力頻發,他決定在奧克蘭(屋崙)免費教授詠春拳,讓民眾防身,原本目標只是要招收25人,沒想到一個晚上就有兩百人報名,於是他又增加授課。

身為奧克蘭居民的Ha是槍枝持有者,也在臉書主持私人社團「Asian American Gun Owners of California」,最近會員增加至兩千人,他說目前還沒有碰到必須開槍保護自己的時候,但如果真的有此需要,他要確保自己有所準備。

根據一項由全國射擊運動基金會所做的民調顯示,去年槍枝零售商估計2020年上半年,亞裔顧客的銷售成長了43%,同一份民調顯示,白人顧客銷售成長50%,非洲裔顧客銷售成長58%。

至於其他自保的方式,有社區人士免費發放防身用品,例如哨子、警報器和擴音器等,還有退休消防員在警方協助下在華埠巡邏,亞裔消防員協會的John Choy指出,巡邏是希望能增加能見度,讓壞人打消做壞事的念頭。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。