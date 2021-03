【有線新聞】

印度發現新的變種新型冠狀病毒。

衛生部表示,在全國18個邦、收集過萬個新型冠狀病毒樣本,其中在西部馬哈拉施特拉邦,發現全新「雙重變異」的病毒株,傳染力較高,現時在馬哈拉施特拉邦,有一成半至兩成病例,都是感染了這個「雙重變異」病毒。

衛生部亦未能確定,這個變種有否導致當地或其他邦的疫情急升。印度星期三新增4萬7千多宗病例,是去年11月以來新高。

