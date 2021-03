【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)周一又再發生亞裔無故遇襲,其中兩名受害人是華裔。

事發在星期一早上7時52分左右,在Polk夾Washington街,一名年約43歲的拉美裔男疑犯手持一支掃把棍,恐嚇一名36歲的亞裔男人,之後更動手襲擊另一名58歲的亞裔男人,用棍打他幾次。

這個時候,有另一名35歲的亞裔男子見狀上前阻止,但反而遭疑犯用掃把棍襲擊,並因此受傷,要送院治理。

