南灣Palo Alto警方正追緝一名持械打劫雪糕店的一名男子。

案發於周一晚約7時10分,地點在Middlefield路2615號,一名男子買雪糕後,突然拿出一枝黑色半自動手槍對著正在準備雪糕的女店員,男子接著指示女店員打開收銀機,拿出內裏的現金,然後乘坐一輛四門房車逃走。

疑犯是一名白人男子,年約20餘歲,短黑髮,身穿黑色上衣,黑色舊金山49er球帽,面上戴上迷彩布口罩。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡Palo Alto市警方,電話:(650) 329-2413,或電郵往:[email protected]

