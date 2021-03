【有線新聞】

歐盟有意收緊新型肺炎疫苗出口限制,可能停止出口疫苗到英國。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基稱︰「約1000萬劑疫苗,由歐盟出口至英國;英國對歐盟的疫苗出口量卻是零。考慮到互惠、團結,以及國際責任,我們有必要檢視互惠和比例問題。」

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基強調措施並非疫苗出口禁令,但需要增加一些條件,確保歐盟接種計劃的進度,不會因大量出口疫苗而落後。成員國領袖周四開會討論。

