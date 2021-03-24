疫情下照顧阿茲海默症及失智症患者難上加難

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根據統計，美國95%的新冠肺炎死亡病例發生在50歲或以上的人群，阿茲海默症及失智症患者基本都是長者，很多患者喪失自理能力，在疫情期間照護更是難上加難。

新冠病毒爆發初期，受影響最大的就是安養院或長期照護中心，目前還沒有研究顯示，阿茲海默症及其他失智症患者，是否因為感染新冠病毒更容易死亡，但是他們的行為確實是將自己暴露在危險中。

在Palo Alto退伍軍人醫院擔任神經科主治醫師的趙壯志說：「從臨床上來講，也是一個很困難的事情，因為我看了很多病人，他們因為本來記性就不好，你要他們做社交距離，幾乎是很困難的事情，他們總是要跟人家靠得很近，而且他們交流的話，往往有這個失智症患者，並不是語言交流，而是肢體交流，所以戴上口罩之後，對他們很困難交流，他們有時候感覺不到，你要跟他說什麼，就不能理解你要做什麼，而且他們也會自己，比較衝動緊張，口罩會摘下來，所以他們的感染率會高很多。」

趙壯志說，目前阿茲海默症等相關疾病並沒有特效藥，因此會鼓勵患者多鍛鍊多社交，但是新冠疫情下很難做到，對患者身心打擊都很大。

從1988年開始到現在，聯邦食品藥物管理局（FDA）批准治療阿茲海默症的藥物只有4個，最近17年都沒有新的藥物批准。

趙壯志說：「很多公司在做抗體治療，最近這家公司Biogen做的抗體的第一期，第二期都做得很好，到三期的時候效果，雖然不是很明顯，但提到聯邦FDA批准，他們現在正在審查，今年7、8月份可能會有結果，我們希望假如要是有真的效果的話，可能這是十幾年來一個被通過的一個能夠治阿茲海默症的藥物。」

多數專家認為，阿滋海默症大部分是由於基因與其他風險因素之間，複雜的相互作用導致的。

趙壯志說：「現在又發現，血壓比較高的時候，記憶力衰退比較快，阿茲海默症病患發病率會比較高一些，最新的一些藥物正在測試，能夠降低血壓之後，有可能降低阿茲海默症病患發病率。」

此外預防阿茲海默症的健康飲食，也正在廣泛推廣。

趙壯志說：「盡量吃低脂肪、高魚類和穀類的食物，但現在新的飲食MIND DIET這種飲食方法，跟地中海飲食是非常接近，但他就多加了一些穀類，一些抗氧化劑的食品，譬如說是草莓藍莓這些食物，臨床實驗就跟劑量有關，就是說你吃一天，比不吃好，吃4天比吃兩天好，所以這種飲食，我會更建議大家去吃。」

麻省理工學院最新的發現，用創新聲光刺激腦神經元數位療法，治療阿茲海默症患者的臨床2期成果，患者記憶與認知能力都有顯著效果，計畫主導人蔡立慧將會參加3月27日舉行的華人阿滋海默症線上論壇，現在開始接受報名。

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