疫情下照顧阿茲海默症及失智症患者難上加難

根據統計,美國95%的新冠肺炎死亡病例發生在50歲或以上的人群,阿茲海默症及失智症患者基本都是長者,很多患者喪失自理能力,在疫情期間照護更是難上加難。

新冠病毒爆發初期,受影響最大的就是安養院或長期照護中心,目前還沒有研究顯示,阿茲海默症及其他失智症患者,是否因為感染新冠病毒更容易死亡,但是他們的行為確實是將自己暴露在危險中。

在Palo Alto退伍軍人醫院擔任神經科主治醫師的趙壯志說:「從臨床上來講,也是一個很困難的事情,因為我看了很多病人,他們因為本來記性就不好,你要他們做社交距離,幾乎是很困難的事情,他們總是要跟人家靠得很近,而且他們交流的話,往往有這個失智症患者,並不是語言交流,而是肢體交流,所以戴上口罩之後,對他們很困難交流,他們有時候感覺不到,你要跟他說什麼,就不能理解你要做什麼,而且他們也會自己,比較衝動緊張,口罩會摘下來,所以他們的感染率會高很多。」

趙壯志說,目前阿茲海默症等相關疾病並沒有特效藥,因此會鼓勵患者多鍛鍊多社交,但是新冠疫情下很難做到,對患者身心打擊都很大。

從1988年開始到現在,聯邦食品藥物管理局(FDA)批准治療阿茲海默症的藥物只有4個,最近17年都沒有新的藥物批准。

趙壯志說:「很多公司在做抗體治療,最近這家公司Biogen做的抗體的第一期,第二期都做得很好,到三期的時候效果,雖然不是很明顯,但提到聯邦FDA批准,他們現在正在審查,今年7、8月份可能會有結果,我們希望假如要是有真的效果的話,可能這是十幾年來一個被通過的一個能夠治阿茲海默症的藥物。」

多數專家認為,阿滋海默症大部分是由於基因與其他風險因素之間,複雜的相互作用導致的。

趙壯志說:「現在又發現,血壓比較高的時候,記憶力衰退比較快,阿茲海默症病患發病率會比較高一些,最新的一些藥物正在測試,能夠降低血壓之後,有可能降低阿茲海默症病患發病率。」

此外預防阿茲海默症的健康飲食,也正在廣泛推廣。

趙壯志說:「盡量吃低脂肪、高魚類和穀類的食物,但現在新的飲食MIND DIET這種飲食方法,跟地中海飲食是非常接近,但他就多加了一些穀類,一些抗氧化劑的食品,譬如說是草莓藍莓這些食物,臨床實驗就跟劑量有關,就是說你吃一天,比不吃好,吃4天比吃兩天好,所以這種飲食,我會更建議大家去吃。」

麻省理工學院最新的發現,用創新聲光刺激腦神經元數位療法,治療阿茲海默症患者的臨床2期成果,患者記憶與認知能力都有顯著效果,計畫主導人蔡立慧將會參加3月27日舉行的華人阿滋海默症線上論壇,現在開始接受報名。

