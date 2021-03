美國更多人搭機外遊 衛生官員憂另一波疫情再起

【KTSF 張麗月報導】

正當越來越多人接種疫苗之際,也有越來越多人搭飛機外遊,衛生官員擔心,這可能增加變種病毒傳播誘發另一波疫情再起的風險。

趁住春節假期,邁阿密海灘人頭湧湧,有數以千計的人擠在一起,大部份人都沒有戴口罩,甚至有過千人湧去當地的街頭。

警察警告說,宵禁仍然生效,民眾必須離開,警察也被迫用胡椒噴霧驅散群眾。

邁亞密市可能在未來幾個星期延長實施宵禁和緊急令,衛生專家警告說,如果他們受感染,就會產生變種病毒蔓延。

正當變種病毒攀升之際,搭飛機外遊的人也急升,在過去11天,就有超過100萬名旅客在美國的機場通關,單在周日就有破紀錄超過150萬人搭飛機。

根據聯邦疾控中心(CDC)資料顯示,有近兩成半國民,即大約8,300萬人接種了最少一劑疫苗,有超過4,400萬人,即每8個人就有一人已經完成接種疫苗,不過CDC認為仍未足夠,必須提防變種病毒可能引發的另一波疫情。

CDC說,至今已發送1.26億劑疫苗,過去7天,平均每天有250萬劑疫苗推出市面。

另外,白宮抗疫總顧問Anthony Fauci醫生說,雖然阿斯利康疫苗仍然等候美國當局的審批使用,但根據美國最新的臨床測試,他有信心阿斯利康疫苗在對抗新型肺炎有效率達百分百。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。