美國樓市銷情暢旺 待售房屋數目維持低位

近來樓市氣氛暢旺,存貨量不足,對置業人士者帶來壓力。

全國房地產經紀人協會指,待售房屋數量錄得最近一個月的最低位,2月時有超過100萬套房屋出售,比去年同期下跌3成,同時樓價中位數為31.3萬美元,比一年前高出1成6。

這一消息對購房者來說不容樂觀,但對賣家來說卻是好消息,有專家說,樓市的銷售快過去年。

根據美國房產投資網站Norada的報告顯示,灣區房屋銷售強勁,銷售額比去年增長了40.2%,從地區來看,除Solano增長8%外,灣區其他8個縣的中位數銷售價格比去年同期增長了兩位數。

根據加州房地產協會的數據顯示,灣區去年12月的獨立屋房價中位數就已經達到105萬8千美元,從趨勢來看,買家傾向於有更大空間的房屋,由此推高了Santa Clara、San Mateo和Contra Costa等地區的房價,而舊金山的中位數就一度達到158萬美元。

