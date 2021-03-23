美國樓市銷情暢旺 待售房屋數目維持低位

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近來樓市氣氛暢旺，存貨量不足，對置業人士者帶來壓力。

全國房地產經紀人協會指，待售房屋數量錄得最近一個月的最低位，2月時有超過100萬套房屋出售，比去年同期下跌3成，同時樓價中位數為31.3萬美元，比一年前高出1成6。

這一消息對購房者來說不容樂觀，但對賣家來說卻是好消息，有專家說，樓市的銷售快過去年。

根據美國房產投資網站Norada的報告顯示，灣區房屋銷售強勁，銷售額比去年增長了40.2％，從地區來看，除Solano增長8％外，灣區其他8個縣的中位數銷售價格比去年同期增長了兩位數。

根據加州房地產協會的數據顯示，灣區去年12月的獨立屋房價中位數就已經達到105萬8千美元，從趨勢來看，買家傾向於有更大空間的房屋，由此推高了Santa Clara、San Mateo和Contra Costa等地區的房價，而舊金山的中位數就一度達到158萬美元。

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