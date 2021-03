美國藥檢當局指阿斯利康測試結果使用過時數據

【KTSF 江良慧報導】

阿斯利康周一公布美國臨床測試結果,指保護率接近八成,不過負責監察阿斯利康新型肺炎疫苗試驗的國家過敏和傳染病研究院的安全委員會,罕有在深宵發表聲明,質疑藥廠的測試結果是根據過時的臨床試驗數據。

阿斯利康公佈令人感鼓舞的實驗結果,但原來數據可能不盡準確。

國家衛生研究院罕有發表聲明,說一個由專家醫生組成的獨立委員會,憂慮阿斯利康的數據可能未能反映疫苗效用的整體狀況。

國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生解釋說,發現阿斯利康使用了過期數據,所以研究結果或許不准確。

阿斯利康就堅持研究結果準確,但承諾會在未來幾日提供更多資料。

阿斯利康提供在美國的臨床數據至2月7號,目前繼續跟進新的試驗結果,預計會在未來幾個月內申請美國的授權使用。

Fauci醫生也相信可能只是無心之失,表示對疫苗還是有信心,但他擔心消息傳出後,會令一些原本已經對打疫苗感到猶豫的人,更不願意打疫苗。

其他衛生專家就認為,這些透明度正好可以證明,美國有可靠的藥檢監管制度,而且阿斯利康目前仍未獲得美國授權緊急使用,公眾可以放心,FDA一定會詳細分析數據,否則不會授權使用 。

與此同時,專家也提醒公眾,歐洲疫情有再次惡化的趨勢,呼籲公眾千萬不要掉以輕心,否則美國也可能會再次出現另一波的病例急升。

