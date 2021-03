科州超市槍擊案十死 21歲男子疑涉案被捕

【KTSF】

科羅拉多州Boulder市一間超級市場周一發生槍擊案,造成十人死亡,死者包括一名警員,警方證實疑犯是一名21歲男子,暫時未知行兇動機。

警方透露,疑犯名叫Ahmad Al Aliwi Alissa,居住在Arvado市,檢控官指他一生大部分時間在美國居住,他目前在醫院接受治療,警方相信他是獨自行兇。

法庭文件顯示,他是在行兇6天前買下槍械,消息指兇徒是使用半自動步槍犯案。

十名死者年約20至65歲,殉職警員Eric Talley,現年51歲,2020年加入Boulder市警隊,他是首位接報到場的警員。

另外9名死者分別是Denny Strong,20歲;Neven Stanisic,23歲;Rikki Olds,25歲;Tralona Bartkowiak,49歲;Suzanne Fountain,59歲;Teri Leiker,51歲;Kevin Mahoney,61歲;Lynn Murray,62歲;Jodi Waters,65歲。

