舊金山續有聲援亞裔集會 遇襲華裔婆婆將捐出所得善款

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）周一繼續有兩場譴責歧視，聲援亞裔的集會，上星期無故遇襲的謝肖珍婆婆，他的家人亦有出席，並表示會將籌得的善款捐出去。

上星期三在Market街無故遇襲的謝肖珍婆婆，她的女婿陳德和周一現身華埠的集會，陳德和表示，謝婆婆的傷勢到周日有好轉，情緒亦慢慢穩定下來。

陳德和說：「我外母自從被襲擊後，精神方面，還有受傷這方面，影響都好大，很嚴重，直到昨天（周日）為止，傷勢慢慢好轉，情緒就慢慢平復，這方面對我們整個家庭影響是非常大。」

警方表示，案發時，謝婆婆被匪徒無故打中臉部，外界更一度流傳謝婆婆還擊，將匪徒打傷，謝婆婆後來向本台澄清，匪徒當日的傷勢與她無關，她只在匪徒被制伏後，用木棍打了他的腳面幾下洩憤，在社區的鼓勵下，家人幫婆婆在籌款網站上設立專頁，為婆婆籌募醫藥費，至今已經籌得80多萬。

陳德和說：「關於這筆善款，我們會通過有關的慈善機構，有關的人士，與會計師、規劃師、稅務師，大家商量後，慢慢將這筆善款轉贈出去有關部門，就去支持我們亞裔社區，我們華人社區對反歧視反暴力，爭取我們亞裔的尊嚴，我們華人的尊嚴，做出一份貢獻。」

周一在華埠的集會，由多名州府民選官員組織，包括州參議員威善高、州眾議員邱信福及丁右立，他們齊聲譴責每一件針對亞裔的歧視事件，並希望各族裔團結和合作，讓這些可怕事件不再發生。

另一邊廂，舊金山Bryant街高等法院門外有數百人聚集，他們除了表達停止仇恨亞裔的聲音外，周一亦是19歲Antonie Watson因涉嫌謀殺第二度提堂的日子，Watson 1月底在金門公園附近涉嫌搶劫及襲擊84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee，最終導致他傷重死亡，示威者亦促請地檢官嚴懲這些襲擊亞裔長者的人。

集會完結後，與會者圍繞高等法院遊行一周，希望引起大家對仇視罪行的關注。

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