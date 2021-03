舊金山續有聲援亞裔集會 遇襲華裔婆婆將捐出所得善款

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)周一繼續有兩場譴責歧視,聲援亞裔的集會,上星期無故遇襲的謝肖珍婆婆,他的家人亦有出席,並表示會將籌得的善款捐出去。

上星期三在Market街無故遇襲的謝肖珍婆婆,她的女婿陳德和周一現身華埠的集會,陳德和表示,謝婆婆的傷勢到周日有好轉,情緒亦慢慢穩定下來。

陳德和說:「我外母自從被襲擊後,精神方面,還有受傷這方面,影響都好大,很嚴重,直到昨天(周日)為止,傷勢慢慢好轉,情緒就慢慢平復,這方面對我們整個家庭影響是非常大。」

警方表示,案發時,謝婆婆被匪徒無故打中臉部,外界更一度流傳謝婆婆還擊,將匪徒打傷,謝婆婆後來向本台澄清,匪徒當日的傷勢與她無關,她只在匪徒被制伏後,用木棍打了他的腳面幾下洩憤,在社區的鼓勵下,家人幫婆婆在籌款網站上設立專頁,為婆婆籌募醫藥費,至今已經籌得80多萬。

陳德和說:「關於這筆善款,我們會通過有關的慈善機構,有關的人士,與會計師、規劃師、稅務師,大家商量後,慢慢將這筆善款轉贈出去有關部門,就去支持我們亞裔社區,我們華人社區對反歧視反暴力,爭取我們亞裔的尊嚴,我們華人的尊嚴,做出一份貢獻。」

周一在華埠的集會,由多名州府民選官員組織,包括州參議員威善高、州眾議員邱信福及丁右立,他們齊聲譴責每一件針對亞裔的歧視事件,並希望各族裔團結和合作,讓這些可怕事件不再發生。

另一邊廂,舊金山Bryant街高等法院門外有數百人聚集,他們除了表達停止仇恨亞裔的聲音外,周一亦是19歲Antonie Watson因涉嫌謀殺第二度提堂的日子,Watson 1月底在金門公園附近涉嫌搶劫及襲擊84歲來自泰國的Vicha Ratanapakdee,最終導致他傷重死亡,示威者亦促請地檢官嚴懲這些襲擊亞裔長者的人。

集會完結後,與會者圍繞高等法院遊行一周,希望引起大家對仇視罪行的關注。

