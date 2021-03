【KTSF】

舊金山(三藩市)、Santa Clara縣和Marin縣的疫情進一步放緩,周二進入橙色疫情級別,周三起可進一步放寬防疫限制。

舊金山市長布里德表示,在橙色疫情級別下,室內辦公室可以重開,也可恢復室內消閒活動,戶外文娛活動也可增加入場觀眾。

根據指引,在橙色疫情級別下,餐廳室內堂食容納人數可增至50%,零售店可完全重開,宗教場所容納人數可增至50%,室內健身中心容納人數可增至25%,非必要業務的辦公室可重開,容納人數為25%。

