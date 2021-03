【有線新聞】

阿斯利康公布美國臨床測試結果,指保護率接近八成。

超過3萬人在美國、智利和秘魯,參與新型肺炎疫苗臨床試驗,結果顯示,對預防輕微症狀保護率達79%,對重症或住院的保護效力則高達百分百。

調查人員指,疫苗對所有年齡層都有效,亦無出現安全問題、不會增加血栓風險。數據將在數周內,提交予美國食品及藥物管理局。

