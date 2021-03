紐森計劃5個半星期內所有16歲以上居民都可接種疫苗

【KTSF】

加州州長紐森計畫在5個半星期內,落實所有16歲以上的居民都能夠得到疫苗,但是目前的障礙還是疫苗的供應不足。

加州在本星期首次將合資格接種疫苗的組別擴大至16至64歲殘疾或患有慢性病的人士,Santa Clara縣因為得不到足夠疫苗,必須取消8千人的預約。

紐森表示,關鍵是在疫苗供應,但是他也預測,在5個半星期內可以得到足夠疫苗,任何16歲以上的居民都可以接種,也就是說整個加州會有多3,200萬人合資格。

但是地方政府官員表示,他們未必及時得到疫苗,Santa Clara縣議會主席Cindy Chavez表示,要是取消目前的組別制度,單靠居民的年齡的話,Santa Clara縣內就會有多160萬個居民合資格接種疫苗。

Chavez補充,該縣目前可以每天為3萬人接種疫苗,未包括縣內的醫療機構,但是現在已經缺少疫苗。

紐森的目標和總統拜登5月1日的目標相差不遠,紐森強調,國內增產Johnson & Johnson單劑疫苗,將會協助解決缺少疫苗的問題。

另外紐森也表示,一些縣將會進入新的綠色疫情級別,在灣區,所有的縣除了橙色的San Mateo之外,都處於紅色級別,而下個星期,預料將會有幾個縣因為疫情緩和而進入橙色疫情級別。

