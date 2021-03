灣區周末有多場聲援亞裔向歧視說不集會

【KTSF】

上星期亞特蘭大造成8死的槍擊案,舊金山(三藩市)及奧克蘭(屋崙)亦先後有多名華裔無故遇襲,觸發這個周末灣區多場聲援亞裔,向歧視說不的集會,示威者希望各族裔團結,杜絕任何種族歧視的事件。

南灣聖荷西市府外聚集大批民眾,集會譴責近日頻頻發生針對亞裔社區的暴力事件,示威者表示,對於任何形式的襲擊,他們不會再啞忍,呼籲各族裔團結,與亞裔一起對抗種族歧視。

在舊金山華埠花園角,周六亦有數百名市民參加聲援亞裔的集會。

近幾個月,灣區發生多宗針對亞裔的暴力襲擊案,對社區除了震驚,還有帶來恐懼。

社區活躍分子余嘉雯在集會上發言,她表示,她受到傷害,她會發噩夢,夢到有人闖進她的家,用槍指著她。

周六的集會同樣亦是讓大家悼念死於這些襲擊案的受害人,包括灣區以至亞特蘭大槍擊案的受害人。

有集會人士表示,雖然這些襲擊案的受害人並不是他父母,,但因為這些事件,他的家人很擔心外出會無故遇襲,他覺得大家產生這種恐懼感,所有亞裔都是受害人。

上星期三,在Market街遇襲後用木棍保護自己的謝婆婆,成為了近日社區的一個象徵,不過華人進步會表示,婆婆實在不需要要木棍自衛,而是整個社區反而來保護他。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。