灣區周末有多場聲援亞裔向歧視說不集會

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上星期亞特蘭大造成8死的槍擊案，舊金山（三藩市）及奧克蘭（屋崙）亦先後有多名華裔無故遇襲，觸發這個周末灣區多場聲援亞裔，向歧視說不的集會，示威者希望各族裔團結，杜絕任何種族歧視的事件。

南灣聖荷西市府外聚集大批民眾，集會譴責近日頻頻發生針對亞裔社區的暴力事件，示威者表示，對於任何形式的襲擊，他們不會再啞忍，呼籲各族裔團結，與亞裔一起對抗種族歧視。

在舊金山華埠花園角，周六亦有數百名市民參加聲援亞裔的集會。

近幾個月，灣區發生多宗針對亞裔的暴力襲擊案，對社區除了震驚，還有帶來恐懼。

社區活躍分子余嘉雯在集會上發言，她表示，她受到傷害，她會發噩夢，夢到有人闖進她的家，用槍指著她。

周六的集會同樣亦是讓大家悼念死於這些襲擊案的受害人，包括灣區以至亞特蘭大槍擊案的受害人。

有集會人士表示，雖然這些襲擊案的受害人並不是他父母，，但因為這些事件，他的家人很擔心外出會無故遇襲，他覺得大家產生這種恐懼感，所有亞裔都是受害人。

上星期三，在Market街遇襲後用木棍保護自己的謝婆婆，成為了近日社區的一個象徵，不過華人進步會表示，婆婆實在不需要要木棍自衛，而是整個社區反而來保護他。

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