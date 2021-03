「居家抗疫一周年」專題：疫情送暖的故事一（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一對分別住在灣區和香港的昔日高中同學,雖然都沒有餐飲方面的背景,卻在疫情期間創辦網上平台,號召各國廚師教人做菜,不但用食物撫慰人心,也讓居家隔離的人士彼此拉近距離,在創業一週年之際,她們還將為染疫死亡案例家屬愛心籌款,本集的「居家抗疫一周年」專題,來看疫情送暖的故事。

住在香港的梁潔華(Jenny Leung)和住在灣區的吳雯(Grace Wu)是過去在香港就讀加諾撒聖方濟各書院的同學,在太平洋兩端的兩人因為疫情又聚到了一起。

World Kitchen Club共同創辦人吳雯說:「去年在疫情之前,我們就一起去旅行,就說不如我們想搞一下一些旅遊或是食物的東西,那之後就發現旅遊,不能跟大家講,因為新冠疫情全部都封鎖了,不如我們試一下做一個法國廚師教美國人怎麼煮飯,其實都很令人興奮,做完之後效果很好,因為大家都覺得疫情之下,沒有機會見到大家,終於有機會見到法國廚師煮菜,了解一下法國人的生活,大家都很開心,接著之後我們又找譬如美國廚師、義大利廚師、墨西哥廚師延續下去了。」

去年4月,全球疫情已經很嚴重,各地實施抗疫封鎖措施,廚藝教室也被迫取消,讓許多廚師的好手藝無處施展,吳雯和梁潔華於是創辦World Kitchen Club,把廚師從廚房請到了網路上。

共同創辦人梁潔華說:「我們就希望有個時刻是,廚師和我們一起煮東西的朋友,可以坐下來,雖然都是坐在電腦前面,但是一起吃,接著他們又問很多廚師關於,當然煮這道菜有甚麼最新的技巧,但其實問得最多的,是一些文化的問題,我記得印象很深刻的就是,有人問廚師其實義大利人怎麼吃意粉,接著廚師說義大利人就只用一支叉子吃意粉,我就覺得突然間我們平時又會再拿個湯匙吃,也有試過問墨西哥廚師,墨西哥人是不是很喜歡吃辣?有好多吃得很辣的比賽,接著他也好笑,他說是的,那些吃辣比賽其實是給外國人玩的。」

味道聯繫人生是他們創業的信念,不僅讓無法開設實體課的廚師重新找到舞台,也讓想學做菜的人,有一個平價的管道可以入門。

美食還能撫慰人心,不管是親子互動,或是線上團建,參加者不用見面卻能靠得更近,甚至暫時忘掉傷痛。

梁潔華說:「其中一個派對有一位癌症的朋友參加,他事後也跟我朋友講,因為其實煮菜是很忙的,在那一個半鐘頭內,在那段時間內他暫時不記得自己正在接受治療,只記得要煮好那一頓飯。」

疫情爆發至今已一年,他們開辦網上烹飪互動課程,也為私人量身訂做線上美食派對或活動,用美食把全球各個角落的人都聚到一起。

吳雯說:「之前我們大家太忙,常常要趕來趕去,因為疫情的原因,令到大家可以巧合地從不同地方都可以連結在一起,我真切地相信食物把人緊密拉近,也是我們的信念,就是打造一個無國界的美食社區。」

最近兩人從朋友口中得知,南加州一個越南裔家庭,因為先生上個月感染了新冠肺炎不幸辭世,留下太太和兩個年幼的孩子,他們決定伸出援手,在他們創業屆滿一年前夕做慈善來籌款助人。

