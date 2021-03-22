「居家抗疫一周年」專題：疫情送暖的故事一（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

一對分別住在灣區和香港的昔日高中同學，雖然都沒有餐飲方面的背景，卻在疫情期間創辦網上平台，號召各國廚師教人做菜，不但用食物撫慰人心，也讓居家隔離的人士彼此拉近距離，在創業一週年之際，她們還將為染疫死亡案例家屬愛心籌款，本集的「居家抗疫一周年」專題，來看疫情送暖的故事。

住在香港的梁潔華（Jenny Leung）和住在灣區的吳雯（Grace Wu）是過去在香港就讀加諾撒聖方濟各書院的同學，在太平洋兩端的兩人因為疫情又聚到了一起。

World Kitchen Club共同創辦人吳雯說：「去年在疫情之前，我們就一起去旅行，就說不如我們想搞一下一些旅遊或是食物的東西，那之後就發現旅遊，不能跟大家講，因為新冠疫情全部都封鎖了，不如我們試一下做一個法國廚師教美國人怎麼煮飯，其實都很令人興奮，做完之後效果很好，因為大家都覺得疫情之下，沒有機會見到大家，終於有機會見到法國廚師煮菜，了解一下法國人的生活，大家都很開心，接著之後我們又找譬如美國廚師、義大利廚師、墨西哥廚師延續下去了。」

去年4月，全球疫情已經很嚴重，各地實施抗疫封鎖措施，廚藝教室也被迫取消，讓許多廚師的好手藝無處施展，吳雯和梁潔華於是創辦World Kitchen Club，把廚師從廚房請到了網路上。

共同創辦人梁潔華說：「我們就希望有個時刻是，廚師和我們一起煮東西的朋友，可以坐下來，雖然都是坐在電腦前面，但是一起吃，接著他們又問很多廚師關於，當然煮這道菜有甚麼最新的技巧，但其實問得最多的，是一些文化的問題，我記得印象很深刻的就是，有人問廚師其實義大利人怎麼吃意粉，接著廚師說義大利人就只用一支叉子吃意粉，我就覺得突然間我們平時又會再拿個湯匙吃，也有試過問墨西哥廚師，墨西哥人是不是很喜歡吃辣？有好多吃得很辣的比賽，接著他也好笑，他說是的，那些吃辣比賽其實是給外國人玩的。」

味道聯繫人生是他們創業的信念，不僅讓無法開設實體課的廚師重新找到舞台，也讓想學做菜的人，有一個平價的管道可以入門。

美食還能撫慰人心，不管是親子互動，或是線上團建，參加者不用見面卻能靠得更近，甚至暫時忘掉傷痛。

梁潔華說：「其中一個派對有一位癌症的朋友參加，他事後也跟我朋友講，因為其實煮菜是很忙的，在那一個半鐘頭內，在那段時間內他暫時不記得自己正在接受治療，只記得要煮好那一頓飯。」

疫情爆發至今已一年，他們開辦網上烹飪互動課程，也為私人量身訂做線上美食派對或活動，用美食把全球各個角落的人都聚到一起。

吳雯說：「之前我們大家太忙，常常要趕來趕去，因為疫情的原因，令到大家可以巧合地從不同地方都可以連結在一起，我真切地相信食物把人緊密拉近，也是我們的信念，就是打造一個無國界的美食社區。」

最近兩人從朋友口中得知，南加州一個越南裔家庭，因為先生上個月感染了新冠肺炎不幸辭世，留下太太和兩個年幼的孩子，他們決定伸出援手，在他們創業屆滿一年前夕做慈善來籌款助人。

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