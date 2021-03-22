CDC宣布放寬學校社交距離限制（視頻）



【KTSF 馮政浩報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）周五宣布放寬學校內的社交距離限制，小學降低到3呎，而高風險地區的初中和高中，距離仍然是6呎。

CDC表示，根據最新數據，決定改變學校社交距離，小學生如果戴上口罩，以及有足夠預防措施，距離可以縮短到3呎。

但在高風險的社區，中學生就應該繼續維持在6呎的社交距離。

CDC總監Rochelle Walensky說：「由於新型肺炎在年紀較大的學生傳播機會較大，CDC建議初中和高中生仍然保持6呎的社交距離，除非能維持同一群體。」

CDC最新的報告顯示，有子女在網上學習的家長中，4分1人表示子女的精神和情緒健康受損，而且防疫措施也可以大大減慢病毒傳播。

不過也有專家認為，整體放寬防疫措施可能要付出代價，有十多個州的平均每天病例依然上升。

目前是疫苗和病毒以及病毒變種競賽，至今大約每8個美國人當中，就有一個人完成接種整兩劑疫苗，拜登總統承諾，要在上任100天內替美國人接種一億劑疫苗。

舊金山公共衛生局署理衛生總監Susan Philip發表聲明表示，CDC放寬學校內的社交距離限制是好消息，也依據科學證據，新指引可以讓更多學生安全地回校上課。

Philip指出，數據顯示，疫情期間的遙距上課，傷害兒童的身心發展，她全力支持學校重開，自去年9月以來，衛生局批准了114間K-12年級學校恢復親身授課，涉及超過16,800學生和近3千名教職員，只有少於5宗校內傳播個案，但學生的身心發展顯著受惠。

她說衛生局將與加州衛生部門商討如何落實CDC的新指引，未來幾天將會公布詳情。

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