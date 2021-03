CDC宣布放寬學校社交距離限制（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)周五宣布放寬學校內的社交距離限制,小學降低到3呎,而高風險地區的初中和高中,距離仍然是6呎。

CDC表示,根據最新數據,決定改變學校社交距離,小學生如果戴上口罩,以及有足夠預防措施,距離可以縮短到3呎。

但在高風險的社區,中學生就應該繼續維持在6呎的社交距離。

CDC總監Rochelle Walensky說:「由於新型肺炎在年紀較大的學生傳播機會較大,CDC建議初中和高中生仍然保持6呎的社交距離,除非能維持同一群體。」

CDC最新的報告顯示,有子女在網上學習的家長中,4分1人表示子女的精神和情緒健康受損,而且防疫措施也可以大大減慢病毒傳播。

不過也有專家認為,整體放寬防疫措施可能要付出代價,有十多個州的平均每天病例依然上升。

目前是疫苗和病毒以及病毒變種競賽,至今大約每8個美國人當中,就有一個人完成接種整兩劑疫苗,拜登總統承諾,要在上任100天內替美國人接種一億劑疫苗。

舊金山公共衛生局署理衛生總監Susan Philip發表聲明表示,CDC放寬學校內的社交距離限制是好消息,也依據科學證據,新指引可以讓更多學生安全地回校上課。

Philip指出,數據顯示,疫情期間的遙距上課,傷害兒童的身心發展,她全力支持學校重開,自去年9月以來,衛生局批准了114間K-12年級學校恢復親身授課,涉及超過16,800學生和近3千名教職員,只有少於5宗校內傳播個案,但學生的身心發展顯著受惠。

她說衛生局將與加州衛生部門商討如何落實CDC的新指引,未來幾天將會公布詳情。

