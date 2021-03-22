Contra Costa縣50歲或以上人士可預約接種疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣周一宣布縣內所有50歲或以上的人士，不問健康狀況，都可以預約接種疫苗。

Contra Costa縣宣布，在縣內居住或者工作，年滿50歲的人士，都合資格接種疫苗，包括身體健康的人士。

上星期，縣府開始為16到64歲有特定健康問題的人士接種疫苗，縣府表示，現在收到更多聯邦政府分發的疫苗，所以可以將接種疫苗的資格，擴大至50到64歲人士，而不會過問健康問題。

到目前為止，Contra Costa縣已有30多萬人接種了最少一劑疫苗，如果大家想知道更多關於接種疫苗的問題，以及如何預約，可瀏覽：https://cchealth.org/press-releases/2021/0322-vaccine-eligibility-to-ages-50-and-older.php

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