Contra Costa縣50歲或以上人士可預約接種疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣周一宣布縣內所有50歲或以上的人士,不問健康狀況,都可以預約接種疫苗。

Contra Costa縣宣布,在縣內居住或者工作,年滿50歲的人士,都合資格接種疫苗,包括身體健康的人士。

上星期,縣府開始為16到64歲有特定健康問題的人士接種疫苗,縣府表示,現在收到更多聯邦政府分發的疫苗,所以可以將接種疫苗的資格,擴大至50到64歲人士,而不會過問健康問題。

到目前為止,Contra Costa縣已有30多萬人接種了最少一劑疫苗,如果大家想知道更多關於接種疫苗的問題,以及如何預約,可瀏覽:https://cchealth.org/press-releases/2021/0322-vaccine-eligibility-to-ages-50-and-older.php

