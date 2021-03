【KTSF 嚴劍蓉報導】

科羅拉多州Boulder市一間超市周一傳出槍聲。

大批警員趕到現場,協助疏散商場內的顧客和店員,另外警方帶走一名上身赤裸,只穿短褲的男人,其雙手被扣上手銬,右腳流血赤腳而行。

現場是Boulder市King Soopers超市,有店內顧客表示,聽到三響槍聲,店裡的人隨即紛紛走避,他跑到店後面的員工區,店員指示他如何逃生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。