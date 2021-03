紐森與華裔社區領袖就亞裔連番遇襲商討對策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

最近頻頻發生針對亞裔的罪案,州長紐森到舊金山(三藩市)華埠與社區領袖開會商討對策。

最近搶劫以及無端襲擊亞裔的罪案不斷地發生,有受害人受傷甚至死亡。

社區青年中心行政主任溫靜婷說:「最近很令我們關注的是,這不是說他們要搶劫,或者看到犯案的機會才導致暴力,不是因為錢財的問題,而是完全來自他們的仇恨,可以將一個婆婆推倒在地上,或將一個伯伯一手推倒,沒有任何意思,除了出自仇恨。」

州長紐森周五與包括溫靜婷在內6名亞裔社區領袖,在舊金山華埠中華文化基金會開會接近一小時,商討如何應對亞裔被無辜襲擊的罪案浪潮。

紐森說:「我們身處2021年,但談論的事如同1881年,即1882年排華法之前一年,這是痛苦與令人憤怒的,我們到底怎麼了。」

有份發起追蹤全國針對亞裔仇恨事件的華人權益促進會表示,數以千宗的仇恨事件之中,可以被列為仇恨犯罪處理的案件只佔極少數,絕大部分個案只能當作是仇恨事件,但是如果這眾多仇恨事件不得到認真對待,將造成嚴重後果。

華人權益促進會共同行政主任Cynthia Choi說:「阿特蘭大的命案是好例子,如果我們不阻止,如果不對付好像對付疫情一般,問題會持續惡化,這是很真實的,因為亞裔在危險的邊緣,為自身安全感到擔憂。」

州眾議員邱信福計劃立法加強追蹤仇恨事件,以及為受害人提供支援。

州眾議員邱信福說:「AB 557號法案將要求州司法部追蹤仇恨犯罪以及仇恨事件,以致我們可制訂不同的公共策略應對眼前的問題,以及援助受害人。」

州長在記者會中提到問責,事實上不少襲擊亞裔的匪徒都有案底,不過在被捕之後又被釋放,州長對這問題有何看法呢?

說:「你必須起訴暴力犯案的人,無可置疑,論到問責,我們需要教育,在問題發生之前就要處理,還有就是避免衝突升級。」

州長表示,需要在學校推行族裔教育,以及幫助社區組織實行社區大使,以及援助仇恨事件的受害人與家屬。

