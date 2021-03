加州亞太裔官員闡述亞太裔出任新司法部長重要性（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

亞特蘭大周二晚發生槍擊案,造成8人死亡,當中大部分是亞裔,再度引發全美關注仇恨亞裔事件,加州亞太裔官員周三舉行記者會,再度闡述州長紐森任命亞太裔出任新司法部長的重要性和必要性。

加州民主黨眾議員邱信福(David Chiu)說:「我想我們會關注去年近3,800宗記錄在案的仇恨事件,其中1,600多宗發生在加州,但針對昨天發生的事件,我想請大家為昨天在喬治亞州遇害女性默哀片刻。」

根據Stop AAPI Hate「停止憎恨亞太裔」組織跟蹤全美50個州的調查數據顯示,從2020年3月19日到今年2月28日,針對亞太裔的言語攻擊案例超過六成八,而肢體騷擾案例就有11%,當中亞裔女性遇襲機率是男性的2.3倍。

邱信福說:「我們需要一位司法部長,能夠果斷部署真正資源,來遏制這一趨勢,我們必須繼續在亞太裔社區和執法部門之間建立信任橋梁。」

沙加緬度市議員Mai Vang說:「敦促州長優先任命一位司法部長,了解我們亞太裔社區所感受的創傷和傷害,不僅是在此刻,而且是所有人在這些年來一直感受和忍受的。」

加州財務長馬世雲(Fiona Ma)呼籲州長紐森任命來自東灣奧克蘭的州眾議員Rob Bonta出任加州司法部長,接替將升任拜登政府衛生部長的Xavier Becerra。

馬世雲說:「因為他了解身為移民子弟,當英語不是你第一語言時,來到這個國家是什麼感覺,例如對執法不信任的時候。」

州參議員潘君達認為州內司法部門一直非常缺乏亞太裔領導者。

加州民主黨參議員潘君達(Richard Pan)說:「想想加州58個縣的地檢官,我相信沒有一個亞太裔地檢官,我們缺少在法官地位上的代表。」

目前有意出任州司法部長一職的亞太裔,還有加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goodwin Liu)、印度裔州眾議員Ash Kalra和聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu),州長紐森的發言人表示,州長會考慮合資格的人選,一旦Becerra的提名獲國會確認,紐森就會任命新的司法部長。

