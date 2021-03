【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢處針對本月7日發生的亞裔Uber司機遭乘客攻擊一案,周三正式對第二名被捕的涉案乘客提出4項罪名起訴。

舊金山地檢處周三針對視頻中對Uber司機持續謾罵和挑釁的Arna Kimiai提出4項罪名起訴,包括企圖搶劫重罪、攻擊運輸司機重罪、毆打運輸司機輕罪,以及違反新冠疫情法規的輕罪,但就撤銷其搶劫和密謀的罪名。

3月7日,3名搭乘Uber的女性當中,至少有兩人涉嫌對來自尼泊爾的亞裔司機攻擊、謾罵並扯下他的口罩,還拿走他的手機,受害人認為這起攻擊事件跟族裔有關。

上星期四,24歲的Kimiai在第一名嫌犯Malaysia King在Las Vegas被捕後24小時,主動向警方投案,King則被控向受害人噴灑胡椒噴霧,將被引渡回舊金山。

