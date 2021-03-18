「居家抗疫一周年」專題：餐飲業的故事二（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

全美餐飲業因新冠疫情受到災難型的影響，有老餐廳倒閉，也有新餐廳崛起，根據統計，光是去年9月，全美就有6千多家新餐館開張，本集「居家抗疫一周年」專題繼續來看餐飲業的故事。

邱竹君和郭瑞瑾和另一位女性夥伴，3位科技人跨行餐飲業，原因是疫情期間在家煮飯煮厭了。

邱竹君說：「大概煮了一兩個月，一開始很開心，後來就瀕臨了不得不，很想在外面吃一頓，我們在外面點便當就面臨到各式各樣的問題。」

由於居家令期間餐館不准開放堂食，就連戶外用餐也是配合政府命令，開了用關，關了又開，不少餐廳尤其是中餐館，乾脆選擇做外賣，也意外殺出了一分商機。

邱竹君說，並不是每個人都有很好的外賣經驗，她把自己過去在科技公司擔任產品主管的經驗，用在餐飲業，怎樣把一頓飯解決，把外帶體驗做到最好，光是便當盒的設計，如何不讓湯汁流出來，就花了很多時間構想。

說：「我們也討論過，這會不會在新冠疫情結束後就沒有了，但我們後來發現，我們經過調研後，堂食的話可以吃到很好的食物，可以好的食物放在盒子裡，這就是我們想做的體驗，就是在一個盒子裡面，可以用非常快的速度，提供解決他營養的一餐，在新冠疫情催生了這件事。」

最近幾年，一批像邱竹君、郭瑞瑾這樣受過高等教育的科技人，進入了之前聽上去與她們完全不搭的中餐行業，與老一輩華人移民普遍靠開餐館謀生情況不同。

郭瑞瑾說：「上學的時候，我就已經在網路上賣東西，畢業後逐漸建立自己的網站，過程都是我自己銷售，採購包裝。」

他們瞭解利用社群的力量，聘請台灣著名的網紅廚師史丹利擔任主廚，儘管主打台式便當外賣，但還是有實體店，要向顧客展示餐廳的概念，店內的一個角落，則是時下最流行的「網紅打卡景點」，她們希望能夠在新冠疫情下化危機為轉機。

邱竹君說：「我們一直有創業的念頭，這個念頭在新冠疫情期間，真的是催生我們這個念頭，我們視這件事情算是人生規劃一部分，我自己有兩個小孩，我視這間餐廳是第三個小孩。」

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