國安部長指偷渡問題成危機 邊境收容逾4千兒童

【KTSF 韓千繪報導】

美國國土安全部部長Alejandro Mayorkas表示,美國正在追踪長達20年的穿越南部邊境非法移民數據,而針對目前邊境大量非法移民的到來,總統拜登向他們釋出了新的信號。

拜登向那些冒著生命危險穿越國境來美國的非法移民傳遞了非常清晰的消息。

拜登說:「我們正在做準備,不要離開你的鎮子城市和社區。」

拜登希望阻止繼續有人帶沒有成年人陪伴的兒童穿越國境來到美國。

國土安全部長Alejandro Mayorkas對國會的態度表達不滿,他質問政府為什麼不認為這是危機?

Mayorkas說:「危機在於一個國家願意把一個9歲的孩子從父母手中拉扯過來,家庭分離只為將來的移民,對我來說,這就是人道危機。」

目前政府面對的是在邊境收容所有超過4千名兒童,平均滯留的時間是120個小時,遠遠超過法律規定的72小時。

收容所的條件不容樂觀,包括兒童要輪流出去走動一下,有的兒童幾天都見不到陽光,好幾天不能洗澡。

拜登說解決方案已經在路上了,但是強調這一切需要時間。

拜登說:「我們讓衛生部和FEMA提供安全的棲身設施,讓他們離開邊巡站,那些不是為長期收容人而設,尤其要讓兒童儘早離開那種地方。」

移民危機打亂了拜登的進程,本來他是要重推一個基礎建設的計劃,拜登強調了最困難的因素,就是怎麼為之買單,這其中也包括漲稅。

拜登說:「年收入超過40萬的人將會有小幅增稅,如果年收入少於40萬,將不會有一分一毫的加稅。」

至於被問到怎樣才能使得共和黨人對增稅投贊成票,拜登說:「我可能拿不到(共和黨人票),但是我將拿到民主黨人的票。」

