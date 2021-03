世衛專家組下周發表疫情源頭調查報告

【有線新聞】

世衛預計下周發表追蹤新型冠狀病毒源頭的調查報告,專家組組長承認,調查中可能存在政治壓力,但強調出爐報告獲團隊成員一致支持。

距離世衛專家組完成實地考察武漢一個多月,率團的專家組組長、傳染病學家安巴雷克透露,長達280頁調查報告,準備會在下周出爐。

他指,調查報告由多個專家共同撰寫,包含圖表和附錄等,形容是漫長複雜的過程。團隊目前調整科學上的字眼,而在中英翻譯上亦較花時間。

安巴雷克承認調查過程中,可能存在政治壓力。但他保證,出爐報告是獲整個團隊所有成員支持。

與世衛專家組合作調查的中方團隊組長梁萬年,日前接受《環球時報》專訪亦稱,為力求調查嚴謹、科學,加上涉及內容較多,所以起草報告需時。他承認中外專家對某些問題看法不同,曾經有爭論,但強調是對科學的正常探討。

他又否認世衛專家取材調查受到中方限制,稱年初疫情反彈加重防疫壓力,當局已盡力滿足專家的要求。他指今次研究結果,是中外專家的共識,批評有國際政客和媒體將病毒源頭問題政治化,是不尊重科學家工作。

這份追蹤新型冠狀病毒源頭的調查報告,發布日期一改再改。世衛曾稱,可能會在上月發表中期報告,後來改為直接發表完整報告,原定本周的出爐日期又再押後。

