世衛專家組下周發表疫情源頭調查報告

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世衛預計下周發表追蹤新型冠狀病毒源頭的調查報告，專家組組長承認，調查中可能存在政治壓力，但強調出爐報告獲團隊成員一致支持。

距離世衛專家組完成實地考察武漢一個多月，率團的專家組組長、傳染病學家安巴雷克透露，長達280頁調查報告，準備會在下周出爐。

他指，調查報告由多個專家共同撰寫，包含圖表和附錄等，形容是漫長複雜的過程。團隊目前調整科學上的字眼，而在中英翻譯上亦較花時間。

安巴雷克承認調查過程中，可能存在政治壓力。但他保證，出爐報告是獲整個團隊所有成員支持。

與世衛專家組合作調查的中方團隊組長梁萬年，日前接受《環球時報》專訪亦稱，為力求調查嚴謹、科學，加上涉及內容較多，所以起草報告需時。他承認中外專家對某些問題看法不同，曾經有爭論，但強調是對科學的正常探討。

他又否認世衛專家取材調查受到中方限制，稱年初疫情反彈加重防疫壓力，當局已盡力滿足專家的要求。他指今次研究結果，是中外專家的共識，批評有國際政客和媒體將病毒源頭問題政治化，是不尊重科學家工作。

這份追蹤新型冠狀病毒源頭的調查報告，發布日期一改再改。世衛曾稱，可能會在上月發表中期報告，後來改為直接發表完整報告，原定本周的出爐日期又再押後。

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