喬州縣警被揭曾上載帶歧視意味新型肺炎T恤

【KTSF 江良慧報導】

周二在喬治亞州亞特蘭大造成8人死亡的槍擊案,死者當中有6人是亞裔女性,分別是4個韓裔和兩名華裔,雖然當局表示,疑犯否認犯案與受害人的族裔有關,但事件無疑令近日經常被攻擊的亞裔更惶恐不安。

調查員表示,目前尚未能斷定亞特蘭大槍擊案是否與種族有關,不過當地縣警發言人的以下言論,就惹怒亞裔甚至其他社區。

Cherokee縣警局發言人Jay Baker說:「他明白事情的嚴重性,他其實就是受夠了,走投無路,昨天對他來說是很糟糕的一天,他就是這樣做了。」

他的言論導致有人翻查他的社交媒體,發現去年曾上載照片,推廣印有種族歧視子句和反亞裔新型肺炎訊息的T恤,不過當被問及時,他拒絕評論。

亞裔團體表示,從新型肺炎疫情開始,就有越來越多針對他們的仇恨和暴力事件。

喬治亞州眾議員Bee Nguyen說:「我們社區內的恐懼增加了,同時也有深刻的痛楚和憤怒。」

眾議院更就反亞裔的歧視和暴力召開聽證。

田納西州民主黨聯邦眾議員Steve Cohen說:「我想對所有亞裔美國人說清楚,可以理解他們現在感到受傷害和害怕,不知道美國其他人是否關心,國會有看道你們。」

關注亞裔的團體歡迎國會對事件的回應,但就認為需要做更多。

奧運金牌運動員Kristi Yamaguchi說:「現在不是沉默的時候,現在其實是時候引起更多人關注在發生何事並要求改變。」

