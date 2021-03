眾院通過兩項移民法案 為某些無證人士提供入籍途徑

【KTSF】

聯邦眾議院周四通過兩項重要的移民法案,一項法案將可以為特定的無證人士提供合法入籍的途徑,另一項法案則允許合資格的農場工人申請暫時性但可續期的移民身份。

眾議院周四通過的兩項法案,首先是美國夢和承諾法案(American Dream and Promise Act),這項法案得到全部的民主黨人以及9名共和黨人支持,以228票對197票數通過,將允許DACA夢想生未成年時來美的無證人士,以及特定的暫時性人道計畫受益人等合資格的前提下,可獲得十年綠卡的合法身分,然後可以歸化成為美國公民。

根據法案,其資格包括有上大學或是至少參軍兩年,或者在美國工作滿3年等。

聯邦眾議院議長普洛西說:「這對我們是非常特別的一天,事實上如果天氣允許,我們大可以在國會山莊的階梯大聲告訴全世界,我們有多麼尊重美國美麗的多元化,我們有多尊重移民一直是振興美國的力量。」

大批移民倡議組織和多數民主黨人,將這項法案的通過視為優先要務,希望趕在德州的一個聯邦法官就DACA計畫的適法性問題做出裁決之前,先清除障礙。

眾議院周四通過的第二項移民法案則是農場工人現代化法案(Farm Workforce Modernization Act),允許農場移民工人在兩年的期間內,如果在美國工作至少180天,就可以申請一個暫時性又可以續期的移民身分,合資格者如果又額外再做4年或8年的農場工作,依據年資是否超過十年而定,還可以提出綠卡申請。

另外法案也會對現有的農場工人H-2A簽證計畫做出改動,包括將簽證效期改成3年。

