Moderna開始對年幼兒童展開新冠疫苗臨床測試

【KTSF 江良慧報導】

Moderna宣布,他們正就疫苗在兒童身上的安全和效用展開臨床試驗,已經替6個月至11歲的兒童接種了第一劑疫苗。

Moderna表示,參加他們今次臨床實驗的是6,700名來自美國和加拿大6個月至11歲的兒童,他們接種了第一劑之後,會在28天後再接種第二劑。

Moderna早在去年12月,已經就疫苗對較年長12歲17歲的青少年的效用展開臨床試驗,生產另一隻疫苗的藥廠Pfizer則表示,他們已經完成對12至15歲青少年進行試驗的報名工作。

另外,一項最新研究顯示,在美國,無症狀的新型肺炎感染個案數字可能是官方公佈的兩倍。

根據這項刊登在最新一期的美國醫學會叢刊的研究,研究人員檢測一些健康的成年人,看看他們身上是否有新型肺炎抗體,發現當中有6.6%本來沒有出現症狀的人有抗體。

科學家用有關數據推測,估計截至9月30日為止,美國有大約1590萬人是無症狀感染者,但根據Johns Hopkins大學,在9月底時美國確診感染的人數只有720多萬人。

