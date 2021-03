聯儲局預測超低利率政策或維持到2023年

【KTSF】

聯儲局官員預測今年內貨幣政策將不會有任何改變,而近乎零的超低利率政策,有可能維持到起碼2023年,不過當中也有決策組官員預期,在未來兩年可能最少加息一次。

聯儲局也更新未來幾年美國失業和通脹前景的看法,預測到了今年底,全國失業率將降至4.5%,伴隨的通脹就會升至2.4%,同時,今年真正GDP增長也會調高至6.5%。

此外,聯儲局也提示,在經濟復甦之際,將繼續保持量化寬鬆的貨幣政策,每個月購買1,200億元的資產,利率仍然是接近零。

有投資策略專家表示,將今年的GDP增長提高到6.5%,意味著到了明年,美國的GDP將會超越疫情之前的水平。

也有專家指出,雖然經濟前景展望強勁,聯儲局也淡化通脹的風險,局方預測,通脹非常溫和,更重要的是,通脹超過2%,只是短暫性,因此聯儲局公布這些消息利好股市。

另外,財政部周三表示,已經向超過9千萬名合資格人士發放每人1,400元的現金紓困金,發放的總金額約2,420億元,當中包括寄出15萬張紓困支票。

第一批受惠人大部份是透過銀行直接轉帳方式,應該在周三過數,有部份人更加在上週末已收到。

